2024-02-25 18:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعا رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الاحد، الى انصاف شريحة المعلمين من خلال تأمين السكن وتوفير الرواتب المناسبة. وذكر الحكيم في بيان تلقته ايرث نيوز “خلال لقائنا وفدا منهم استمعنا إلى هموم معلمي كردستان في السليمانية ومشاكلهم، وأبدينا دعمنا للأسرة التعليمية في كل محافظات البلاد”. وبيّن أن “التعليم مهنة سامية كونها ترتبط […]

ظهرت المقالة من السليمانية.. الحكيم يدعو الى إنصاف شريحة المعلمين أولاً على ايرث نيوز.