2024-02-25 18:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ شدد محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي وامين العاصمة المهندس عمار موسى، اليوم الاحد، على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة في مناطق العاصمة. واوضح بيان لقسم الاعلام والاتصال الحكومي وتلقته ايرث نيوز ان “امين العاصمة يرافقه الوكلاء والمديرين العامين في الامانة زاروا السيد المحافظ لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة تسنمه مهامه الرسمية” […]

ظهرت المقالة محافظ بغداد وامين العاصمة يتفقان على تعزيز التعاون المشترك للنهوض بمستوى الخدمات أولاً على ايرث نيوز.