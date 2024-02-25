2024-02-25 18:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن ضبط أكثر من (40) مُتَّهماً مُتلبّسين بنقل الأتربة وتجريف الأراضي الزراعيَّة بصورةٍ غير قانونيَّةٍ، والتحرُّز على قرابة (30) آلية كان يستخدمها المُتَّهمون في أعمالهم المُخالفة للقانون. وأفاد بيان للهيئة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز “بتأليف مُديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة فريق عملٍ؛ للتحرّي والتقصّي عن المعلومات التي وردتها […]

ظهرت المقالة ضبط أكثر من 40 متهماً بنقل الأتربة وتجريف الأراضي الزراعية في البصرة أولاً على ايرث نيوز.