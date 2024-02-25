2024-02-25 19:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن «حزب الله» اللبناني، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة من عناصره من جنوب لبنان، في حين أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل عنصرين من الحزب في سوريا. وقال «حزب الله»، في بيانات مقتضبة، إن قتلاه الثلاثة من بلدات حداثا وقصرنبا وبرتيال بجنوب البلاد، دون ذكر تفاصيل حول مكان مقتلهم. وأوضح «المرصد» أن إسرائيل استهدفت بصاروخ شاحنة […]

ظهرت المقالة «حزب الله» يعلن مقتل 3 من عناصره في هجمات إسرائيلية أولاً على ايرث نيوز.