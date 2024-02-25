2024-02-25 19:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

بشكل رسمي، سيغيب النجم المصري محمد صلاح عن النهائي المرتقب، لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بين فريقه ليفربول وغريمه تشلسي. ويشكل غياب صلاح ضربة قوية لليفربول، الذي سيخوض النهائي دون 3 من أبرز نجومه في خط الهجوم، وهم صلاح والأوروغواياني داروين نونيز والبرتغالي ديوغو جوتا. ولم يغب صلاح عن أي من المباريات النهائية العشرة السابقة، […]

ظهرت المقالة أول غياب له عن مباراة نهائية.. صلاح خارج موقعة تشلسي أولاً على ايرث نيوز.