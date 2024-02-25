2024-02-25 19:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

قال رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، إن مصير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأكد رئيس البرلمان في تصريح بعد مشاركته في النسخة الـ14 لاجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية “APA” بالعاصمة الأذربيجانية باكو، أن الدول الراغبة في دعم إسرائيل لم تعد قادرة على التعبير عن أصواتها بقوة كما من قبل. وأعرب […]

ظهرت المقالة رئيس البرلمان التركي: مصير نتنياهو المثول أمام الجنائية الدولية أولاً على ايرث نيوز.