2024-02-25 19:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم الاحد وزير الطاقة والتعدين الجزائري السيد محمد عرقاب ، فيما بحثا العلاقات الثنائية في مجال النفط والطاقة. وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز “جرى خلال اللقاء بحث آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال النفط والطاقة وسبل تعزيزها وتطويرها خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين ، إلى جانب […]

ظهرت المقالة العراق والجزائر يبحثان العلاقات الثنائية في مجال النفط والطاقة أولاً على ايرث نيوز.