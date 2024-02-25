التربية: يوم غد الإثنين دوام رسمي في المدارس ببغداد

2024-02-25 20:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكدت وزارة التربية، اليوم الاحد (25 شباط 2024)، ان يوم غد الإثنين دوام رسمي في المدارس بالعاصمة بغداد بعد اعلن مجلس محافظتها تعطيل الدوام في دوائره.

واثار اعلان محافظة بغداد تعطيل الدوام الرسمي غدا الإثنين (26 شباط 2024)، بمناسبة زيارة النصف من شعبان، التساؤلات حول الدوائر المشمولة بالعطلة.

وقالت المحافظة انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين في ديوان محافظة بغداد والدوائر التابعة لها فقط باستثناء الدوائر الخدمية بمناسبة الزيارة الشعبانية".

والدوائر المشمولة بالعطلة هي، البلدية اي مديريات بلديات محافظة بغداد ومديريات ماء ومجاري بغداد، فضلا عن ديوان المحافظة.

اما المدارس والمؤسسات الصحية وجميع المؤسسات المرتبطة بوزارات فلا تشملهم العطلة، حيث ان عطلتهم تكون مركزية تصدر من الامانة العامة لمجلس الوزراء، بحسب المحافظة.