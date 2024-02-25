السوداني يتابع من غرفة العمليات بمدينة كربلاء سير مراسم الزيارة الشعبانية

2024-02-25 20:06:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تابع رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد (25 شباط 2024)، من غرفة العمليات والسيطرة في مدينة كربلاء، تدفق الزائرين وانسيابية أداء مراسم الزيارة الشعبانية، التي يحييها الملايين من الزوار من داخل العراق وخارجه.

واطلع السوداني بحسب بيان لمكتبه تلقته "بغداد اليوم"، "على الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية الزائرين، وكذلك الخدمات المقدمة لهم".

وأشاد "بمنظومة المراقبة عبر الكاميرات التي تعتمدها المحافظة".

وشدد السوداني "على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل إتمام مراسم الزيارة بأفضل شكل".







