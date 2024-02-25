رئيس الوزراء يشدد على بذل الجهود لإتمام مراسم الزيارة الشعبانية بأفضل شكل

2024-02-25 20:18:02 - المصدر: واع

بغداد- واعشدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل إتمام مراسم الزيارة الشعبانية بأفضل شكل.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنه "تابع رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، من غرفة العمليات والسيطرة في مدينة كربلاء المقدسة، تدفق الزائرين وانسيابية أداء مراسم الزيارة الشعبانية، التي يحييها الملايين من الزوار من داخل العراق وخارجه".وأضاف، أنه "اطلع السوداني على الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية الزائرين، وكذلك الخدمات المقدمة لهم، مشيداً بمنظومة المراقبة عبر الكاميرات التي تعتمدها المحافظة، ومشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل إتمام مراسم الزيارة بأفضل شكل".