ذي قار.. إطلاق حملة "الوضع راح يتغير" في سوق الشيوخ

2024-02-25 20:18:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس ذي قار، عبد الباقي العمري، يوم الأحد، إطلاق حملة كبرى للنهوض بواقع قضاء سوق الشيوخ المنكوب جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال العمري، لوكالة شفق نيوز، إنه اطلع على الوضع الخدمي المأساوي في قضاء سوق الشيوخ، وأصدر توجيهات فورية للدوائر الحكومية بمركز المحافظة، لتوجيه آليات الجهد الخدمي من بقية الأقضية والنواحي، لإنقاذ القضاء، كونه يعد قضاءً منكوباً".

ووجه رئيس المجلس، بـ"تشكيل غرفة عمليات دائمة الانعقاد برئاسته، لمتابعة أعمال الجهد الخدمي في القضاء، وتقديم تقارير يومية عن الوضع الخدمي فيها".

وأشار العمري، إلى أنه أطلق حملة "راح يتغير الوضع"، مؤكداً أن "هناك قرارات أخرى ستصدر لاحقاً تتعلق بعمل الشركات العاملة في القضاء والتي بعهدتها مشاريع كبيرة".