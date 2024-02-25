تفاصيل لقاء السوداني والسفير الإيراني لدى العراق

2024-02-25 21:06:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (25 شباط 2024)، السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، استقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق، وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في جميع المجالات، بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين الصديقين".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، أن "الحكومة منفتحة على تنمية العلاقات مع جميع بلدان المنطقة، وتعمل على المشاريع الكبرى التي تحقق التكامل الشامل بين هذه البلدان، التي تجمعها روابط ومشتركات كثيرة وخطط التنمية الطموحة، بما يوطد الاستقرار الإقليمي والدولي".