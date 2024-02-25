يمنع القراءة "التقديرية" ولاحاجة للعناء.. 4 فوائد لتفعيل الجباية الالكترونية للكهرباء

2024-02-25 21:12:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشفت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد (25 شباط 2024)، عن أهمية "تطبيق الدفع الإلكتروني"، مؤكدة انها ستعمل على تطبيق هذا العمل بكل المحافظات خلال الفترة المقبلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي، لـ"بغداد اليوم"، ان "تطبيق الدفع الإلكتروني هو عبارة عن منصة الكترونية وبإمكان أي مواطن أن يحمّل هذا التطبيق على هاتفه، وهو تطبيق سهل وسلس ويسهل على المواطنين دفع أجور الكهرباء"، مبينا ان "هذا التطبيق يتكفل باختزال الوقت وعناء البحث عن مراكز الجباية ويتكفل بمنع القراءة التقديرية والخطأ ودفع أي فاتورة بشكل الكتروني من خلال تسجيل أي مواطن بيانته على هذا التطبيق ويتم الدفع من خلال بطاقة الدفع الالكتروني المختلفة".

وبين العبادي ان "تطبيق الدفع الإلكتروني له فوائد عدة ابرزها هو تسهيل الدفع دون البحث عن مراكز الجباية، وسوف يضمن وصول واردات الجباية الى وزارة الكهرباء وسيهل على المواطن الحد من التعامل النقدي، وبالتالي هو فرصة ليدفع المواطن قائمة الكهرباء من أي مكان هو فيه وباي وقت".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية ان "التطبيق تم تفعيله حالياً في العاصمة بغداد وهناك اقبال كبير عليه من قبل المواطنين، وسنعمل على تفعيل هذا التطبيق في باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة".



