السوداني يبحث مع السفير الإيراني لدى العراق العلاقات بين بغداد وطهران

2024-02-25 21:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق العلاقات بين البلدين.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في جميع المجالات، بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين الصديقين".

وأكد رئيس مجلس الوزراء للسفير الايراني؛ أن الحكومة منفتحة على تنمية العلاقات مع جميع بلدان المنطقة، وتعمل على المشاريع الكبرى التي تحقق التكامل الشامل بين هذه البلدان، التي تجمعها روابط ومشتركات كثيرة وخطط التنمية الطموحة، بما يوطد الاستقرار الإقليمي والدولي، بحسب البيان.