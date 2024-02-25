تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشروع القناة الملاحية بميناء الفاو الكبير

2024-02-25 21:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، يوم الأحد، عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشروع القناة الملاحية وحوض ميناء الفاو الكبير، مبيناً أنه تم رفع 22 مليون متر مكعب من الأطيان.

وقال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع القناة الملاحية، إلى جانب حوض الميناء الذي يقع بمواجهة الأرصفة التجارية الخمسة، حقق نسب إنجاز متقدمة حيث تم رفع 22 مليون متر مكعب من الأطيان".

وأضاف أن "الشركة المنفذة وبإشراف هيئة ميناء الفاو الكبير تعمل على خطة تم خلالها تقسيم أعمال قناة الحفر على عدة مراحل، الأولى من أعمال حفر الأعماق تبدأ من قاع البحر لغاية 13.8 متراً، فيما تضمنت المرحلة من عمق 13.8 متراً ولغاية 15.8 متراً، والثالثة من عمق 15.8 متراً لغاية 17.8 متراً، والمرحلة الرابعة والأخيرة من عمق 17.8 متراً لغاية 19.8 متراً وهو العمق النهائي للقناة الملاحية وحوض الميناء".

وبين أن "هناك عدداً من الحفارات الحديثة جداً تعمل حالياً في المشروع، ومنها الحفارة (تونك أكس يو) التي في موقع القناة الملاحية حيث استطاعت رفع 13 مليون متر مكعب من الأطيان، بالإضافة إلى الحفارة (تيشان) والتي تعمل في حوض الميناء حيث رفعت 9 ملايين متر مكعب من الأطيان".

يذكر أن طول القناة الملاحية يبلغ 23كم وعرضها 200 متر، والعمل مستمر للوصول بالأعماق إلى 19.8 متراً، بما يسمح باستقبال سفن الحاويات والبضائع الكبيرة بوزن يزيد عن 120 ألف طن.