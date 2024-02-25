العراق على موعد مع منخفض ممطر في رمضان

2024-02-25 21:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رجح خبير الأرصاد الجوية، واثق السلامي، يوم الأحد، تعرض العراق إلى منخفض جوي ممطر، مطلع شهر رمضان، المصادف يوم 11/12 آذار المقبل.

وقال السلامي، في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "البلاد ستتعرض لمنخفض جوي ممطر، بداية شهر رمضان، وتشير أغلب المعطيات إلى فترة ممطرة خلال الشهر الفضيل".

وأوضح خبير الأرصاد الجوية، أن "ارتفاع الضغط الجوي فوق أوروبا خلال الفترة آنفة الذكر، سيسبب نزول الهواء البارد إلى المناطق المنخفضة".