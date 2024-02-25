2024-02-25 21:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، اليوم الاحد، اثناء ترؤسه اجتماع “فريق مشاريع فك الاختناقات المرورية” في بغداد ، أن الحكومة تعده انموذجاً ناجحاً للفريق الوطني المتجانس المُنتج. واضاف الوزير، اثناء الاجتماع الذي حضره ممثلي الوزارات والجهات المعنية ضمن مشاريع فك الاختناقات، بحسب بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز أن “الجميع […]

ظهرت المقالة منها وسائل النقل العام.. الاعمار تناقش عدة مقترحات لدعم مشاريع الاختناقات أولاً على ايرث نيوز.