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منها وسائل النقل العام.. الاعمار تناقش عدة مقترحات لدعم مشاريع الاختناقات

منها وسائل النقل العام.. الاعمار تناقش عدة مقترحات لدعم مشاريع الاختناقات
منها وسائل النقل العام.. الاعمار تناقش عدة مقترحات لدعم مشاريع الاختناقات
2024-02-25 21:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، اليوم الاحد، اثناء ترؤسه اجتماع “فريق مشاريع فك الاختناقات المرورية” في بغداد ، أن الحكومة تعده انموذجاً ناجحاً للفريق الوطني المتجانس المُنتج.   واضاف الوزير، اثناء الاجتماع الذي حضره ممثلي الوزارات والجهات المعنية ضمن مشاريع فك الاختناقات، بحسب بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز أن “الجميع […]

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