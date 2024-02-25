2024-02-25 21:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، عصر اليوم الأحد، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق. وذكر بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته ايرث نيوز، “جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في جميع المجالات، بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين الصديقين. وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أن “الحكومة منفتحة […]

ظهرت المقالة السوداني يؤكد للسفير الايراني انفتاح الحكومة على تنمية العلاقات مع جميع بلدان المنطقة أولاً على ايرث نيوز.