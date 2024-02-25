2024-02-25 21:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قاد فيرجيل فان دايك فريقه ليفربول، لإحراز لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بفوزه مساء اليوم الأحد. وفاز “الريدز” على تشيلسي (1-0)، بعد التمديد شوطين إضافيين، على ملعب “ويمبلي” في المباراة النهائية. وأحرز فان دايك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 118 من عمر اللقاء. وبتتويجه مساء اليوم، حصد ليفربول كأس الرابطة الإنجليزية للمرة […]

ظهرت المقالة ليفربول يهزم تشيلسي بالوقت القاتل ويتوج بكأس الرابطة الإنجليزية أولاً على ايرث نيوز.