2024-02-25 21:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

يلتقي وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الإثنين في العاصمة الرباط، نظيره المغربي ناصر بوريطة، في مسعى لتحسين العلاقات بين البلدين بعد سلسلة من الأزمات الدبلوماسية. وقال مصدر دبلوماسي، الأحد، لوكالة فرنس برس، إن اللقاء سيشمل “غداء عمل”. وأكد المصدر نفسه أن “هذه الزيارة تشكل خطوة قوية لفتح فصل جديد في العلاقة بين بلدينا”. وكان ستيفان […]

ظهرت المقالة في مسعى لتحسين العلاقات.. وزير الخارجية الفرنسي يزور المغرب أولاً على ايرث نيوز.