الجبهة التركمانية: المحكمة الاتحادية ألزمت مفوضية الانتخابات بتدقيق سجل ناخبي كركوك

2024-02-25 21:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، يوم الاحد، إن المحكمة الاتحادية قررت إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإنجاز ملف تدقيق سجل الناخبين، مشيرا الى ان قائمة جبهة تركمان العراق الموحد قدمت رؤيتها لرسم ملامح المرحلة القادمة في كركوك.

وقال توران في حديث لعدد من وسائل الاعلام بينها وكالة شفق نيوز: إن "قرار المحكمة الإتحادية المرقم (16 / اتحادية / 2024) قد حُسمت بإلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإكمال تدقيق سجل الناخبين في محافظة كركوك قبل إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي القادمة استناداً لأحكام المادة (13) من قانون رقم (4) لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018".

وأشار الى إن "قائمة جبهة تركمان العراق الموحد قدمت رؤيتها (رؤية كركوك 2024 -2028) إلى كافة المحافل الوطنية والتي تتضمن رسم ملامح المرحلة القادمة في كركوك وتحقيق الإدارة المشتركة وتدوير المناصب العليا".

وأوضح توران أن "المبادرة بدأت تتلقى صدى ايجابي ومقبولية من الأطراف السياسية، وأن هناك قناعة شاملة بالإدارة المشتركة تعزيز الحوار والاستقرار في كركوك".

وأشاد رئيس الجبهة التركمانية العراقية "بمبادرة رئيس الوزراء لتشكيل ائتلاف إدارة كركوك، وهي خطوة داعمة للشراكة".