أربيل تحيي ذكرى "الولادات الشعبانية" (صور)

2024-02-25 21:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أحيت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد، احتفالاً بمناسبة ذكرى "الولادات الشعبانية" لعدد من أئمة أهل بيت النبي محمد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن الاحتفال تضمن إلقاء محاضرة دينية إضافة إلى إقامة مولد بهذه المناسبة، برعاية العتبة الحسينية في مدينة أربيل، في جامع آلتون ومن المقرر استمرارها لمدة يومين.

وتقيم العتبة الحسينية العديد من النشاطات الدينية في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة الإقليم.