لأول مرة منذ 20 عاما.. العراق يشارك في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية

2024-02-25 21:54:01 - المصدر: واع

بغداد- واعشاركت وزارة التجارة، اليوم الأحد، لأول مرة منذ عام 2004 في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد في العاصمة ابو ظبي.وقال الوزير أثير الغريري في كلمة له أثناء مشاركته في الاجتماع التحضيري لوزراء التجارة والاقتصاد العرب ضمن المجموعة العربية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " العراق يشارك لأول مرة منذ عام 2004 في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد في العاصمة ابو ظبي" , مشيرا الى "استكمال متطلبات انضمام العراق الى المنظمة و المتمثلة بإنجاز ملفي التجارة في السلع و التجارة في الخدمات ضمن جدول توقيتات الانضمام الى نظام التجارة العالمي المتعدد الأطراف".وأشار الوزير الى "رغبة حكومة العراق وجديتها لإقامة علاقات اقتصادية متوازنة مع كل دول العالم وعلى مختلف المستويات والمجالات من خلال تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وإجراء إصلاحات حقيقية في القوانين والتشريعات".ووجه شكره الى " المملكة العربية السعودية لدعم مسيرة انضمام العراق الى المنظمة الدولية من خلال زيارة سفيرها الدائم في المنظمة صقر المقبل وترؤسه لفريق العمل الخاص بانضمام العراق"وعن التجارة البينية وزيادة التبادل التجاري بين الدول العربية نوه الوزير الغريري على" حرص العراق بأهمية تواجد الدول العربية في العراق لإعادة دوره الفاعل في المنظمات الاقتصادية".وقدم الوزير التهاني لـ"دولة جزر القمر وتيمور الشرقية على حصولها على عضوية منظمة التجارة العالمية".