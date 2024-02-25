بهدف قاتل.. ليفربول يتوج بكأس الرابطة ويبقي حلم "الرباعية"

2024-02-25 22:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

سجل فيرجيل فان دايك هدفا بضربة رأس في الوقت القاتل من الشوط الإضافي الثاني ليقود ليفربول إلى الفوز 1-صفر على تشلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم مساء اليوم الأحد (25 شباط 2024)، والتتويج بلقبها للمرة العاشرة في تاريخه.

وظل التعادل السلبي قائما حتى الدقيقة 117 عندما نجح فان دايك في خطف هدف الفوز في الوقت الذي كان يتأهب فيه الفريقان لنهاية المباراة بالتعادل السلبي والاحتكام لركلات الترجيح.

وشهد الوقت الأصلي للمباراة إلغاء هدف لكل فريق بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد.

واللقب هو العاشر لليفربول في هذه المسابقة ليعزز رقمه القياسي ويحافظ بالتالي على أمله في احراز الرباعية في الموسم الاخير لمدربه الالماني يورغن كلوب الذي سيتركه في يونيو حزيران المقبل.

ويتصدر "الريدز" الدوري الممتاز بعد 26 مرحلة بفارق نقطة واحدة عن حامل اللقب مانشستر سيتي، كما تأهل لدور الـ16 لبطولة كأس إنكلترا، ويوروبا ليغ.