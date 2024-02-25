ليفربول يحرز لقب كأس الرابطة بهدف قاتل

2024-02-25 22:42:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأحرز فريق ليفربول لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بفوزه مساء اليوم الأحد على تشيلسي بهدف واحد مقابل لا شيء جاء في الوقت الإضافي الثاني بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل من دون أهداف .وقاد الكابتن (فيرجيل فان دايك) فريقه ليفربول بعد أن أحرز هدف الفوز في الدقيقة الـ(118) من الوقت الاضافي الثاني في المباراة التي جرت على ملعب "ويمبلي" .وظل التعادل السلبي قائما حتى الدقيقة (117) عندما نجح اللاعب الهولندي في خطف هدف الفوز، في الوقت الذي كان يتأهب فيه الفريقان لنهاية المباراة بالتعادل السلبي والاحتكام لركلات الترجيح.المصدر : كورة