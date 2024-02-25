2024-02-25 22:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

يجتمع نحو عشرين رئيس دولة وحكومة معظمهم من أوروبا، الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس، للتأكيد مجددا على وحدتهم ودعمهم لأوكرانيا، التي تواجه وضعا مأزوما بعد أكثر من عامين من حرب ضارية مع موسكو. وسيحضر معظم الزعماء الأوروبيين، بينهم المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس البولندي أندريه دودا، بالإضافة إلى رؤساء وزراء 15 دولة في الاتحاد الأوروبي، […]

ظهرت المقالة “لبعث رسالة إلى بوتين”.. اجتماع مرتقب لزعماء أوروبا في باريس أولاً على ايرث نيوز.