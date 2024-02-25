2024-02-25 22:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

اعلن فرع توزيع كهرباء ميسان احد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب ، الاحد، الانتهاء من اعادة جميع المغذيات والخطوط التي تعرضت الى اضرار فنية بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الامطار والرطوبة للعمل . وأضاف بيان لوزارة الكهرباء، ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “عدد من المغذيات تضررت بسبب موجة الامطار التي ضربت المحافظة امس السبت […]

ظهرت المقالة فرع توزيع كهرباء ميسان: إعادة جميع المغذيات التي تضررت بسبب الأمطار للعمل أولاً على ايرث نيوز.