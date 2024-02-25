2024-02-25 22:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

اعلن رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران يوم الاحد الموافق 25 شباط 2024، عن قرار للمحكمة الإتحادية يلزم المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات بإنجاز تدقيق سجل الناخبين في محافظة كركوك. واوضح ان قرار المحكمة الإتحادية المرقم (16 / اتحادية / 2024) قد حُسمت بإلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإكمال تدقيق سجل الناخبين في محافظة كركوك قبل […]

ظهرت المقالة توران يكشف قرار الاتحادية بشأن انتخابات كركوك أولاً على ايرث نيوز.