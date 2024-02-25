2024-02-25 22:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك ساليفان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يطّلع بعد على خطة إسرائيل الخاصة بالعملية العسكرية في رفح، لكنه متمسك بضرورة حماية المدنيين. وأضاف ساليفان خلال مقابلة أجراها يوم الأحد مع شبكة “إن. بي. سي” الأمريكية: ينبغي عدم تنفيذ عملية عسكرية كبيرة في رفح، قبل وضع خطة واضحة وقابلة […]

ظهرت المقالة ساليفان: بايدن لم يطّلع بعد على خطة إسرائيل لاجتياح رفح أولاً على ايرث نيوز.