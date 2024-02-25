شموع على ضفاف الفرات تضيء ليلة "النصف من شعبان" في كربلاء (صور)

2024-02-25 22:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تجمع العشرات من أهالي محافظة كربلاء، على ضفاف نهر الفرات الذي يتوسط المدينة، لإحياء ليلة "النصف من شعبان".

وأوقد المحتفلون بهذه الليلة الشموع ووضعوها على حافة الجرف، وسط أجواء شتائية معتدلة، وابتسامة مرسومة على وجوه الأطفال.

ويحيي المسلمون الشيعة ليلة الـ15 من شهر شعبان من كل عام بمناسبة ولادة الإمام المهدي الثاني عشر لدى الشيعة الإمامية، حيث يتوجهون إلى مرقد الإمام الحسين في محافظة كربلاء.