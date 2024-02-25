سرقت منه 9 تاهوات وجارجر".. العثور على جثة صاحب شركة تأجير عجلات ببغداد

2024-02-25 22:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني اليوم الاحد (25 شباط 2024)، بالعثور على جثة رجل يمتلك شركة لتأجير السيارات مفقود منذ 4 ايام، فضلا عن فقدان 9 عجلات من شركته بين تاهو وجارجر.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "قوة امنية تمكنت من العثور على جثة رجل تولد 1974 مقتول بطلق ناري ومرمية جثته في احد البزول ضمن ناحية الوحدة، علما ان المجنى عليه صاحب شركة لتأجير العجلات".

واكد ان "شقيق المجنى عليه اعلاه قد بلغ اليوم بفقدان شقيقه قبل 4 ايام، وتم تشكيل فريق عمل ومتابعة العجلات المفقودة ايضا من صاحب الشركة عبر تقنية ال GPS، وتم ضبط ٩ عجلات نوع تاهو وجارجر والقبض على 4 اشخاص متهمين بالقتل والسرقة".