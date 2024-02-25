توزيع كهرباء ميسان يعلن إعادة جميع المغذيات التي تضررت بسبب الامطار للعمل

2024-02-25 23:24:01 - المصدر: واع

ميسان - واعأعلن فرع توزيع كهرباء ميسان، احد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، الانتهاء من اعادة جميع المغذيات والخطوط التي تعرضت، لاضرار بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الامطار والرطوبة الى العمل .وقال مدير اعلام الفرع حيدر السعد في بيان تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عدد من المغذيات تضررت بسبب موجة الامطار التي ضربت المحافظة امس السبت فضلا عن فجر اليوم الاحد ، وادى الى خروجها، فمنها عوارض لحظية تمت معالجتها بشكل فوري و القسم الاخر تمت صيانتها بعد اجراء اعمال الفحص وتحديد مواقع الخلل من اجل انجاز صيانتها" .