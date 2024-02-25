2024-02-25 23:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ بارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بولادة الامام المهدي (عج) ، فيما استذكر فتوى الجهاد الكفائي المباركة. وقال السوداني في تدوينة له على منصة (إكس)، تابعتها ايرث نيوز، “نبارك لشعبنا العراقي الكريم، وأبناء أمتنا الإسلامية، ومراجعنا العظام، حلول ذكرى ولادة الإمام المهدي، عجّل الله تعالى فرجه الشريف”.وأضاف: “و نبارك لكل زائر قصد […]

ظهرت المقالة السوداني يبارك بزيارة النصف من شعبان ويستذكر فتوى الجهاد الكفائي أولاً على ايرث نيوز.