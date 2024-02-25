2024-02-25 23:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

عاجل….دأبنا طيلة مدةَ عملنا السياسي وما زلنا على جعل مصلحة أبناء محافظتنا “صلاح الدين” فوق كلِّ اعتبار، ولهذا انبثق مشروعنا، ونالَ ثقة الجميع واحترامهم وبشهادة الخصوم قبل الاصدقاء.وعندما حلّت انتخابات 2023 كنَّا السَّباقين للمشاركة، ليس طمعاً في منصبٍ أو حظوة بمكسب، بل لأجل انجاز متطلبات هذا المشروع، ولتحقيق آمال مواطنينا الذين لبَّوا النداء وكانوا على […]

ظهرت المقالة “ابو مازن” يسحب ترشيحه لمنصب محافظ صلاح الدين أولاً على ايرث نيوز.