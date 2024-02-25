الشيخ الخزعلي: في ذكرى الانتفاضة الشعبانية نستذكر بطولات شعبنا بكل تنوعاته

2024-02-25 23:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأستذكر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الانتفاضة الشعبانية وبطولات الشعب بكل تنوعاته وطبقاته.وقال الشيخ الخزعلي في تدوينة له على منصة (إكس)، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "في ذكرى الانتفاضة الشعبانية المباركة، نستذكر بطولات شعبنا العراقي بكل تنوعاته وطبقاته، وإرادته على دحر نظام الطاغية لمقبور الفاسد".أدناه نص التغريدة: