رئيس الوزراء يبارك بزيارة النصف من شعبان ويستذكر فتوى الجهاد الكفائي

2024-02-25 23:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بولادة الامام المهدي (عج) ، فيما استذكر فتوى الجهاد الكفائي المباركة.وقال السوداني في تدوينة له على منصة (إكس)، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "نبارك لشعبنا العراقي الكريم، وأبناء أمتنا الإسلامية، ومراجعنا العظام، حلول ذكرى ولادة الإمام المهدي، عجّل الله تعالى فرجه الشريف".وأضاف: "و نبارك لكل زائر قصد كربلاء الشهادة، في زيارة النصف من شعبان سعيه وزيارته، ونسأل الله جلّ وعلا قبول صالح الأعمال، كما نستذكر في هذه المناسبة، فتوى الجهاد الكفائي المباركة، التي صدرت عن سماحة المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني عام 1435 هـ، ووقوف الشعب العراقي صفاً واحداً ضد خوارج العصر، الإرهاب الداعشي المندحر."وتابع: "دعاؤنا أن يحفظ الباري كلّ العراقيين وأن يديم نعمة الأمن والاستقرار، والرحمة لكل شهدائنا الأبطال، والشفاء التام للجرحى والمصابين."