بعد رفض رئيس الجمهورية.. ابو مازن يسحب ترشيحه كمحافظ لصلاح الدين

2024-02-25 23:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن زعيم "حزب الجماهير الوطنية"، أحمد عبد الله الجبوري "أبو مازن"، مساء الأحد، سحب ترشيحه لمنصب محافظ صلاح الدين، وذلك بعد رفض رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، التصديق على تعيينه للمنصب.

وقال أبو مازن، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الصراعات السياسية في محافظة صلاح الدين، وقفت بالمرصاد، و أسهمت المناكفات في الحيلولةِ دون سير مشروع (حزب الجماهير) بأمان، لذا كان لا بدَّ من التأكيد على أرجحية خيار الهدوء بدل التصعيد، وتغليبِ مصالح المحافظة على كل الاعتبارات، ولكي لا تبقى مصالح أهلي مُعطَّلة".

وأضاف: "من هذا المنطلق، أُعلن سحب ترشيحي لمنصب (محافظ صلاح الدين) دون أن أذهب إلى القضاء الإداري وترشيح بديلاً عنّي وسيكون من (حزب الجماهير) وفقاً للاستحقاق الانتخابي، آملا أن يُسرع مجلس المحافظة بانجاز تشكيل الحكومة المحلية ليتسنى بدء الإعمار والبناء".

ورفض رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الأسبوع الماضي، تصديق تعيين أحمد الجبوري "أبو مازن" محافظاً لصلاح الدين، مشيراً إلى أن انتخابه مخالف للقانون.

وعلل رئيس الجمهورية عدم المصادقة على تعيين "أبو مازن" بحسب كتاب رسمي وجهه إلى مكتب رئيس مجلس صلاح الدين، بأن "أبو مازن" محكوم عليه بعدة قضايا جنائية.

وصوّت مجلس محافظة صلاح الدين، الأحد، 4 شباط 2024، على رئيس حزب الجماهير النائب أحمد عبدالله الجبوري "أبو مازن" رئيسا للحكومة المحلية في المحافظة، بعد أن انتخب عادل عبد السلام رئيساً لمجلس المحافظة ومحمد الحسن عطية نائباً للرئيس.