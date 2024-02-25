2024-02-25 23:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الاحد، بالعثور على جثة صاحب شركة لتأجير السيارات في العاصمة العراقية بعد 4 أيام على اختفائه.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ إن "قوة امنية تمكنت من العثور على جثة رجل مقتول بطلق ناري ومرمية جثته في احد البزول ضمن ناحية الوحدة جنوبي العاصمة بغداد"، مشيرا الى ان "المجنى عليه صاحب شركة لتأجير العجلات".

وأضاف أن "شقيق المجنى عليه أعلاه قد أبلغ مركز الشرطة اليوم بفقدان شقيقه قبل 4 أيام"، موضحا أنه "تم تشكيل فريق عمل ومتابعة العجلات المفقودة ايضا من صاحب الشركة عبر تقنية الـ GPS".

واشار المصدر الى انه "تم ضبط 9 عجلات نوع تاهو و تشارجر والقبض على 5 أشخاص متهمين بالقتل والسرقة".