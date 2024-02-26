وزير الصحة يحدد موعد إنجاز مستشفى العقيلة في كربلاء المقدسة

2024-02-26 00:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحدد وزير الصحة صالح الحسناوي، مطلع العام المقبل، موعدا لانجاز مستشفى العقيلة (ع).وذكر بيان لوزارة الصحة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي والوفد المرافق له أجرى زيارة تفقدية لمشروع مستشفى العقيلة سعة 300 سريراً للنسائية والأطفال في كربلاء المقدسة رافقه مدير عام دائرة صحة كربلاء المقدسة الدكتور صباح الموسوي" .وقال الحسناوي ، بحسب البيان، إن "زيارته للمشروع ، تأتي ضمن أولويات البرنامج الحكومي، لمُتابعة مشاريع المُستشفيات قيد الإنجاز والتوسع بالخدمات الصحية".وأضاف، أن "الوزير إطلع خلال جولة في أقسام المُستشفى على مراحل العمل ونسب الإنجاز فيه" ، مُبيناً "إنجاز 45 % من الأعمال فيه".ودعا إلى " تسخير الجهود وضرورة تسريع وتيرة العمل بغية إنجازه في الموعد المقرر له مطلع العام القادم ، ليُشكل إضافة جديدة وتطورا ملحوظاً في مستوى ونوعية الخدمات المُقدمة لمُواطني المُحافظة وزائريها الكرام ".يشار إلى إن المشروع ، شُيّد على مساحة تقدر بنحو 96 ألف متر مربع ، وأن "المستشفى مكون من 4 بنايات، بينها البناية المركزية مكونة من 7 طوابق، وتضم ردهة للطوارئ سعة 26 سريرا، وردهات للرقود والعناية المركزة، وردهات للخدج والعلاج الطبيعي والأشعة و المفراس، والرنين إضافة إلى عيادة خارجية، كما أن "المستشفى يضم 6 صالات للولادة و8 صالات للعمليات، وجناحا للخدج سعة 20 حضانة وعناية مركزة ".