رئيس الجمهورية والسيد الحكيم يشيدان بالمستوى الخدمي والتنموي لحكومة السوداني

2024-02-26 00:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، ضرورة حسم اختيار رئيس جديد للبرلمان، فيما أشادا بالمستوى الخدمي والتنموي لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وقال السيد الحكيم تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، " إستقبلنا مساء اليوم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد يرافقه الشخصية الكردية المستقلة هلو ابراهيم أحمد، وتداولنا مع الرئيس تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والاستحقاقات القادمة، حيث تم تأكيد ضرورة حفظ الاستقرار الحالي على المستوى السياسي والاجتماعي والأمني والمتأتي من تضحيات العراقيين وصمودهم من جميع المكونات".وأضاف: " فيما استذكرنا فتوى الجهاد الدفاعي للإمام السيد السيستاني بذكراها العاشرة، وبيّنا أثرها على بث الروح في النفوس وقلب المعادلة على الإرهاب تمهيدا لدحره وإنهاء صفحته السوداء، أشدنا وفخامته بالمستوى الخدمي والتنموي لحكومة السوداني، وجددنا الدعوة لدعمها، وأكدنا أن المسار الخدمي للحكومة انعكس إيجابا على المواطن بمستوى الرضا عن الأداء بشكل عام."وتابع: "شددنا على حسم اختيار رئيس جديد لمجلس النواب، ودعونا أبناء المكون السني الكريم إلى الاتفاق على مرشح أو انتخاب مرشح داخل ممثلي المكون في مجلس النواب."ومضى بالقول: "عن أحداث غزة أكدنا أن ما يجري هو انهيار في منظومة القيم والحقوق وفي المنظومة القانونية لإدارة النزاعات، وشددنا مجددا على وقف إطلاق النار تفاديا لمزيد من التصعيد في المنطقة وضرورة إغاثة النازحين وإعمار المدينة".