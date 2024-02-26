اقتصادي ينشر جدولا برواتب الدولة العراقية خلال السنوات الخمس الماضية

2024-02-26 00:24:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف خبير اقتصادي، اليوم الأحد (25 شباط 2025) عن ارتفاع فاتورة رواتب الدولة العراقية خلال السنوات الخمس الماضية بمقدار 7 ترليونات دينار اضافية لتصل الى 47 ترليون دينار بعد ان كانت في 2019 بقيمة 40 ترليون دينار فقط.

وقال الخبير منار العبيدي في بيان تلقته "بغداد اليوم، ان "وزارتي الداخلية والدفاع ومجلس الوزراء والهيئات المرتبطة معها احتلت ما نسبته 50% من مجمل الرواتب لتبلغ مجمل رواتب الجهات الثلاث 25 ترليون دينار مرتفعة عن 2019 بمقدار 6 ترليونات دينار حيث كانت قيمتها في حينه 19 ترليون دينار فقط".

وبين ان "أكثر الوزارات ارتفاعا بقيمة الرواتب كانت وزارة التربية التي ارتفعت رواتبها لتصل الى 10 ترليونات دينار ثم وزارة الصخة والبيئة التي ارتفعت رواتبها لتبلغ 5.3 ترليون دينار في 2023 ".

ولفت العبيدي الى ان "مجلس النواب ارتفعت رواتبه بمقدار 16% ليبلغ مجمل رواتب مجلس النواب 474 مليار دينار بعد ان كان في 2019 بحدود 408 مليارات دينار".

وأضاف، ان "رئاسة الجمهورية ارتفعت رواتبها من 34 مليار دينار في 2019 لتبلغ 43 مليار دينار في 2023".

وتابع الخبير الاقتصادي "أما الوزارات التي شهدت انخفاضا في رواتبها فهي كل من وزارة الخارجية ووزارة النقل ووزارة الاتصالات ووزارة النفط".

كذلك شهدت رواتب المحافظات انخفاضا في رواتبها نتيجة تحول ارتباط بعض الجهات التي كانت مرتبطة بادارة المحافظات الى الوزارات في الحكومة المركزية"، وفقاً للعبيدي.

ونوه الى ان "جدول الرواتب لا يشمل الدوائر ذات التمويل الذاتي والمرتبطة ببعض الوزارات".