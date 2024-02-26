الحكيم يستقبل رئيس الجمهورية ويدعو لحسم اختيار رئيس مجلس النواب

2024-02-26 00:36:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم مساء اليوم الأحد (25 شباط 2024) رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، داعيا الى حسم اختيار رئيس جديد لمجلس النواب.

وذكر بيان لمكتب الحكيم تلقته "بغداد اليوم"، ان رشيد رافقه "الشخصية الكردية المستقلة (هلو ابراهيم أحمد)، خلال زيارة الحكيم وتداولوا، خلال اللقاء، تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والاستحقاقات القادمة، حيث تم تأكيد ضرورة حفظ الاستقرار الحالي على المستوى السياسي والاجتماعي والأمني والمتأتي من تضحيات العراقيين وصمودهم من جميع المكونات".

وأشار البيان الى انه "جرى استذكار فتوى الجهاد الدفاعي للسيد السيستاني بذكراها العاشرة، وبيّنوا أثرها على بث الروح في النفوس وقلب المعادلة على الإرهاب تمهيدا لدحره وإنهاء صفحته السوداء".

وأشاد الحكيم ورشيد، بحسب البيان "بالمستوى الخدمي والتنموي لحكومة محمد شياع السوداني، وجددا الدعوة لدعمها، وأكدا أن المسار الخدمي للحكومة انعكس إيجابا على المواطن بمستوى الرضا عن الأداء بشكل عام".

وشدد الحكيم على "حسم اختيار رئيس جديد لمجلس النواب"، داعيا "أبناء المكون السني إلى الاتفاق على مرشح أو انتخاب مرشح داخل ممثلي المكون في مجلس النواب".

وعن أحداث غزة اكد الجانبان أن "ما يجري هو انهيار في منظومة القيم والحقوق وفي المنظومة القانونية لإدارة النزاعات، وشددا مجددا على وقف إطلاق النار تفاديا لمزيد من التصعيد في المنطقة وضرورة إغاثة النازحين وإعمار المدينة".