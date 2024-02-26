السامرائي يشارك باستقبال جثمان عبد الغفور السامرائي في مطار بغداد

2024-02-26 00:36:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

شارك رئيس تحالف العزم مثنى عبدالصمد السامرائي، مساء اليوم الأحد (25 شباط 2024) باستقبال جثمان رئيس ديوان الوقف السني الأسبق أحمد عبدالغفور السامرائي، بعد وصول جثمانه إلى مطار بغداد الدولي في وقت متأخر من مساء اليوم.

وكان جثمان عبد الغفور السامرائي وصل مساء اليوم الأحد الى العاصمة بغداد وسيوارى الثرى غداً الإثنين في مدينته سامراء.

وتوفي عبد الغفور السامرائي أمس السبت في إحدى مستشفيات العاصمة الأردنية عمان عن عمر ناهز 69 عاما بعد صراع مع المرض.