2024-02-26 01:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

استقبل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم مساء اليوم الأحد، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، داعيا الى حسم اختيار رئيس جديد لمجلس النواب. وذكر بيان لمكتب الحكيم ورد لوكالة إيرث نيوز، ان رشيد رافقه “الشخصية الكردية المستقلة (هلو ابراهيم أحمد)، خلال زيارة الحكيم وتداولوا، خلال اللقاء، تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والاستحقاقات القادمة، حيث […]

ظهرت المقالة حسم منصب رئيس البرلمان على طاولة لقاء رئيس الجمهورية والحكيم أولاً على ايرث نيوز.