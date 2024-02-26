2024-02-26 01:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

كشفت بيانات صادرة عن مراكز أمريكية ناشطة في مكافحة الأمراض عن زيادة معدلات الإصابة بعدوى “نوروفيروس” المصنف كأكثر الأسباب شيوعا لالتهاب المعدة والأمعاء الحاد. وذكرت شبكة “سي إن إن” أن بيانات مركز السيطرة على الأمراض أظهرت أنه في الأسبوع المنتهي في 17 فبراير جاءت أكثر من 12% من اختبارات “نوروفيروس” إيجابية. وأشارت البيانات إلى أن “الحالات […]

ظهرت المقالة لا وجود لعلاج محدد وينتشر باللمس.. ارتفاع حالات الإصابة بـ”نوروفيروس” في الولايات المتحدة أولاً على ايرث نيوز.