مودريتش يقود ريال مدريد للفوز على إشبيلية في الليجا

2024-02-26 02:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعقاد الكرواتي لوكا مودريتش فريقه ريال مدريد، للانتصار بنتيجة (1-0) ضد إشبيلية، خلال مواجهة الفريقين مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من الليجا، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".وسجل مودريتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81.وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.