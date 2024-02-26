بايرن يحدد سعر ديفيز ويختار بديله

2024-02-26 08:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف تقرير صحفي ألماني، عن خطة بايرن ميونخ، حال رحيل الظهير الكندي ألفونسو ديفيز.وينتهي تعاقد ديفيز مع بايرن ميونخ، في صيف 2025، مع وجود رغبة من جانب ريال مدريد في ضم اللاعب بنهاية الموسم الجاري.وبحسب شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن بايرن على استعداد لبيع اللاعب، إذا عرض ريال مدريد مقابل يصل إلى 50 مليون يورو.وأضافت الشبكة، نقلا عن صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ديفيز نفسه يرغب في الانتقال لريال مدريد، وقد دخل ممثلوه في محادثات مع مسؤولي الميرنجي.وبينت أن بايرن بدأ بالفعل في البحث عن بديل لديفيز، وقد وجه أنظاره بالفعل نحو الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير أيسر ميلان.وانضم ديفيز إلى بايرن قادما من فانكوفر وايتكابس الكندي في 2018 مقابل 14 مليون يورو.وخلال فترة وجوده مع بايرن، خاض 187 مباراة، وسجل 15 هدفا وقدم 29 تمريرة حاسمة.