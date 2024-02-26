رقم تاريخي للمدرب اليغري في الكالتشيو

2024-02-26 08:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعدخل ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس تاريخ الدوري الإيطالي بعد التغلب على فروسينوني 3-2 في الدقيقة 90+5 ليعود البيانكونيري لطريق الانتصارات بعد 4 مباريات لم يعرف فيها طعم الفوز.فوز يوفنتوس منح أليغري رقما تاريخيا غير مسبوق في الكالتشيو حيث أصبح أول مدرب على الإطلاق يحقق 1000 نقطة في المسابقة إذ وصل للنقطة رقم 1002.وتحقق هذا الرقم على مدار 496 مباراة حصد فيها أليغري 301 انتصار و99 تعادلا بينما تلقى 96 هزيمة.وبلغ متوسط النقاط الذي حققه المدرب الإيطالي 2.02 نقطة في المباراة الواحدة، مع الفرق التي تولى تدريبها كالياري، ميلان، يوفنتوس.