2024-02-26 08:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، تحت ضغط ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون مزيدا من الدلائل على التوقيت الذي سيعلن فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2030.9 دولارا للأوقية بحلول الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2040.6 دولارا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل السبائك المسعرة بالدور أعلى تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 896.95 دولارا للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 968.23 دولارا.

وهبطت الفضة 0.4 بالمئة إلى 22.86 دولارا للأوقية.