2024-02-26 08:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، تحت ضغط ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون مزيدا من الدلائل على التوقيت الذي سيعلن فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2030.9 دولارا للأوقية بحلول الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة […]

ظهرت المقالة الذهب ينخفض متأثراً بارتفاع الدولار أولاً على ايرث نيوز.